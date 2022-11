Home » News Calcio Napoli » Di Lorenzo in gol con l’Italia: l’esultanza è una splendida notizia per lui

La sosta per le Nazionali è ormai cominciata e il campionato di Serie A ricomincerà solo a gennaio. Manca, quindi, sempre meno ai Mondiali in Qatar. L’Italia, però, come è ormai noto, non si è qualificata. La squadra allenata da Roberto Mancini è stata eliminata dalla Macedonia negli spareggi per le qualificazioni.

Gli azzurri, questa sera, sono impegnati, però, in un amichevole internazionale contro l’Albania. Gli azzurri sono andati sotto dopo un gol di Ismajli . La reazione è stata, però, da grande squadra e pochi minuti dopo la rete subita, gli azzurri hanno trovato subito il gol del pareggio.

Esultanza Giovanni Di Lorenzo

Italia a tinte “napoletane”: gol e assist per due azzurri

Vincenzo Grifo con un traversone dalla trequarti è riuscito a trovare al centro dell’aria Giovanni Di Lorenzo che davanti al portiere albanese non ha sbagliato e ha siglato la rete dell’1-1. L’esultanza del capitano del Napoli svela una splendida notizia per il terzino azzurro. Di Lorenzo infatti ha imitato il “pancione” che certifica come la sua compagna sia in dolce attesa.

Oltre al proprio capitano, per il Napoli questa sera sono in campo anche Alex Meret e Giacomo Raspadori. Proprio l’ex Sassuolo è stato protagonista nell’azione del 2-1 che ha ribaltato il match. Raspadori ha seminato il panico nella difesa albanese ed è riuscito a servire Grifo tutto solo in area. L’esterno che gioca in Germania ha dovuto solo appoggiare in rete alle spalle di Berisha.