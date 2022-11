Home » News Calcio Napoli » Albania Italia, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per un azzurro!

È ormai iniziata la sosta per le Nazionali. I Mondiali in Qatar, però, devono ancora cominciare e le varie selezioni sono impegnate nelle ultime amichevoli prima di dare il via alla competizione.

Oltre alle Nazionali che parteciperanno ai prossimi Mondiali, anche chi non ha strappato il pass per l’impegno internazionale è impegnato in alcune amichevoli.

Tra queste, purtroppo, c’è anche la Nazionale di Roberto Mancini che dopo la strepitosa vittoria agli Europei di poco più di un anno fa, è stata eliminata dalla Macedonia negli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali.

Il compito che attende il CT azzurro è ora complicato, ma non impossibile in quanto ha già riportato ad alti livelli gli azzurri dopo la debacle contro la Svezia di cinque anni fa.

Alex Meret (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Albania Italia: Meret titolare!

Questa sera, gli azzurri saranno impegnati contro l’Albania. Il tecnico Mancini proverà a dare ulteriore slancio al nuovo corso dopo le buone prestazioni in Nations League.

Il tecnico degli azzurri ha riservato diverse sorprese nella formazione titolare che scenderà in campo contro l’Albania. Tra queste, c’è anche una piacevole sorpresa per i tifosi napoletani: Alex Meret sarà titolare nella sfida di questa sera. Per il portiere friulano si tratta dell’esordio dal primo minuto.

Oltre a Meret, saranno altri due i “napoletani” che scenderanno in campo dall’inizio. Si tratta del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori.

Di seguito la formazione completa:

ITALIA (3-4-3): Meret; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo. Allenatore: Roberto Mancini.