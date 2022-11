Top XI Serie A di Opta, tre azzurri presenti: svelati i motivi!

È da poco uscita sul profilo ufficiale twitter di OptaPaolo la Top XI della Serie A, basata sull’anno solare 2022. Tale notizia ha mandato in visibilio i tifosi partenopei, visto la presenza di ben tre calciatori azzurri in lista, rendendo il Napoli (insieme al Milan) la squadra con più calciatori figuranti in top.

Top XI Serie A, Opta premia tre azzurri

Il principale portale di elaborazione di dati statistici, attraverso un post su twitter, ha dunque svelato questa particolare Top XI con annessi motivi di selezione.

Di seguito, il perché della presenza in lista di Di Lorenzo, Lobotka ed Osimhen.

Giovanni Di Lorenzo

Di Lorenzo è il terzino destro coinvolto in più azioni di gioco in Serie A nel 2022, ben 1361. Inoltre, il capitano del Napoli è anche il più coinvolto in azioni terminate con un tiro, ben 123.

Giovanni Di Lorenzo (Getty Images)

Stanislav Lobotka

Il centrocampista slovacco è il calciatore che ha iniziato più azioni di gioco terminate con un tiro nella Serie A del 2022, ben 38. Lobotka, fra i giocatori con almeno 10 presenza all’attivo, è anche colui con la più ampia precisione di passaggi riusciti. I dati si aggirano intorno al 94%.

Stanislav Lobotka (Getty Images)

Victor Osimhen

La statistica più imponente appartiene al capocannoniere del campionato. Osimhen è infatti il calciatore con il miglior rapporto gol/tiri della Serie A 2022. Il numero nove azzurro, forte dei 18 centri con 680 tentativi, conta su una media di un gol ogni 38 tiri.

Victor Osimhen (Getty Images)

Mario Reccia