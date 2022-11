“Mourinho ha detto una cosa insopportabile sul Napoli”, la rivelazione in diretta TV!

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8. Ecco quanto evidenziato:

“Quando gli avversari parlano del Napoli vogliono far capire di aver fatto il massimo dinanzi alla qualità organizzativa degli azzurri. È come fosse divenuta dinamica inconscia della loro comunicazione. Solo Mourinho ha detto una cosa insopportabile sostenendo che la sua Roma avesse perso immeritatamente. Gli altri hanno riconosciuto la compattezza e superiorità del Napoli. Lo hanno fatto ben oltre le parole.

FOTO: Getty – Napoli

Mondiale in Qatar un’assurdità: Bucciantini non ha dubbi

Il mondiale in Qatar tra qualche giorno è un’assurdità o, lasciatemelo passare, una grande marchetta. Tutto sballato e con poco senso, in barba a quello che un tempo significava anche giocare per la patria. Un aggettivo per Osimhen? Preferirei assegnargli un sostantivo che è astronauta. È in volo ad alta velocità. Probabilmente è già arrivato a Saturno ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Fortissimo”.