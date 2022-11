Home » News Calcio Napoli » FIGC, l’ex presidente: “Il Napoli sorprende, ma non ha vinto lo Scudetto!”

Giancarlo Abete, ex presidente FIGC, è stato intervistato in occasione del Premio Sportivo Nazionale La Clessidra 2022. L’attuale figura al vertice della Lega Nazionale Dilettanti si è espresso in merito al calcio italiano e alla Serie A, dedicando qualche parola anche al Napoli di Luciano Spalletti.

“Devono fare attenzione”, le parole di Abete sul Napoli

Tanti complimenti anche da parte di Abete per gli azzurri, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com. Fra un elogio e l’altro, però, l’ex presidente FIGC ha anche avvertito il Napoli di un possibile pericolo imminente.

Di seguito quanto dichiarato:

Sulla stagione del Napoli: “Bisogna essere calmi perché non hanno vinto lo scudetto, eppure hanno sorpreso tutti in positivo. Non solo il Napoli è sopra di 8 punti al Milan e 10 punti alla Juventus, ma gioca anche un calcio bellissimo e vince meritatamente ogni partita“.

Poi, sul pericolo per gli azzurri: “Nonostante sapessimo che il Napoli fosse una squadra solida ha comunque superato ogni aspettativa. Ora devono fare attenzione, perché l’ultimo pericolo per gli azzurri, nonché banco di prova, sta nella sfida al rientro contro l’Inter. Lì capiremo le vere capacità competitive di questo Napoli!“.

Mario Reccia