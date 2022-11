Di Fusco si sbilancia: “Tra i migliori acquisti c’è un giocatore rigenerato quest’anno da Spalletti”

Il campionato è ufficialmente in sosta e ora è tempo di fare bilanci per questa prima parte di stagione. Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli scudettato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli ha ormai piena consapevolezza della propria forza. Qualcuno mette in evidenza i troppi gol subiti di recente. Accade quando la squadra è in vantaggio corposo rispetto agli avversari. Allenta probabilmente le tensione e finisce per concedere qualcosa. Spalletti lavorerà senz’altro a questo aspetto. Il mercato estivo è stato eccezionale.

FOTO: Getty – Zielinski Napoli

Zielinski tra i migliori giocatori della stagione del Napoli

Tra i migliori acquisti ci metterei Zielinski. Il polacco è rigenerato dal cambio di modulo perché nel 4-2-3-1 il più penalizzato era lui. La sosta è una grande incognita, impossibile oggi pronosticare il tenore della ripresa. Infine faccio i complimenti a Spalletti per come ha centrato la sua comunicazione. Se Pioli mi appare piagnone e ripetitivo il tecnico del Napoli è stato finora impeccabile”.