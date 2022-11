Calciomercato Napoli, azzurri stregati dal centrocampista: fissate le cifre!

L’ultimo scorcio annuale di Serie A ha visto il Napoli trionfare per 3-2 contro l’Udinese, in quel del Diego Armando Maradona. Gli azzurri, forti di un 3-0 maturato nell’ora di gioco, hanno tirato troppo presto il freno a mano, rischiando di subire la rimonta friulana negli ultimi attimi dell’incontro.

A siglare il gol del definitivo 3-2, che ha fatto letteralmente tremare tutta Napoli, è stato Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 ed in forza all’Udinese da ormai due stagioni. Tedesco ma di origini serbe, il calciatore è uno dei pupilli di Cristiano Giuntoli, pronto a portarlo in maglia azzurra.

Napoli, avviati i contatti con Samardzic

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sono ufficialmente partiti i contatti fra le due compagini per Samardzic. Il presidente dell’Udinese Vittorio Pozzo ha inoltre ribadito la volontà di trattenere il tedesco fino a fine stagione, valutandolo circa 20 milioni di euro.

Lazar Samardzic (Getty Images)

Giuntoli è quindi al lavoro per smussare tale cifra e per regalare al mister Luciano Spalletti un vero e proprio gioiellino a centrocampo. “Mi piace tantissimo, sembra Zielinski!”, le parole di qualche giorno fa del tecnico azzurro in merito a Samardzic. L’allenatore chiama e il DS risponde, per quello che potrebbe essere l’ennesimo super colpo in prospettiva stile Giuntoli.

Mario Reccia