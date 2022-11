Amichevole al Maradona dopo il ritiro in Turchia: svelata la data alla radio ufficiale

Domenica 20 novembre andrà in scena la prima partita dei Mondiali del Qatar 2022. A scendere in campò sarà proprio la nazionale ospitante, il Qatar, che affronterà l’Ecuador. Come ormai ben noto per via dell’inizio della sopra citata competizione i principali campionati europei si fermano.

I club, dopo un brevissimo periodo di riposo, riprenderanno ad allenarsi in vista della seconda parte del campionato. Nello specifico la Serie A riprenderà il 4 gennaio, ed il Napoli di Luciano Spalletti sarà chiamato subito ad affrontare un big match, quello in casa dell’Inter.

I giocatori partenopei riprenderanno gli allenamenti il 28 novembre, stando a quanto rivelato a Radio KissKiss Napoli dal giornalista Valter De Maggio, durante la trasmissione Radio Goal:

FOTO: Getty – S.S.C. Napoli

Notizie Calcio Napoli: la possibile data dell’amichevole al Maradona

Di seguito, le dichiarazioni del giornalista Valter De Maggio nel corso di Radio Goal a tal proposito:

“Il 28 novembre ci sarà la ripresa degli allenamenti, nei giorni seguenti poi il club azzurro dovrebbe partire e andare in Turchia per poi fare ritorno il 15 dicembre perché è al vaglio e si stanno definendo gli ultimi dettagli per un’amichevole al Maradona il 17 dicembre, in attesa di conferme ufficiali. Ci saranno anche delle amichevoli in Turchia, due, forse addirittura tre”.

Lorenzo Golino