Home » Interviste » Infortunio Kvaratskhelia, come sta adesso? La rivelazione dall’agente che l’ha portato al Napoli!

Allo Stadio Olimpico di Roma, è andata in scena questa sera, la Partita della Pace, evento organizzato dopo l’appello del Papa contro la guerra in Ucraina. La manifestazione compie tre anni e consiste in una partita di calcio tra alcuni dei più grandi campioni della storia di questo sport.

Intervistato ai microfoni di SpazioNapoli.it un ex calciatore e campione del mondo con la maglia della nazionale italiana: Cristian Zaccardo.

Di seguito quanto dichiarato dall’ex difensore di Milan e Palermo:

Secondo te come sta andando questo Napoli: “Un giudizio su questa prima parte di campionato. “Il Napoli che ho visto più volte dal vivo sta andando alla grande e sta facendo un grandissimo calcio e meritano la classifica che hanno, quindi vanno fatti solo dei complimenti, spero che possano continuare fino alla fine così”.

La sorpresa di questo inizio di campionato: “Il Napoli ha la fortuna di avere 22 titolari, giocano tutti e segnano tutti, un po’ di merito ce l’ha anche Luciano Spalletti“.

Napoli Serie A Udinese (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Diego? Uno dei migliori della storia”

C’è la Kvara-mania, tu che lo conosci cosa ci puoi dire: “Sta facendo delle grandi cose insieme al resto della squadra, è un giocatore che conosco molto bene e ha tantissime qualità, speriamo possa continuare così e sempre meglio. Sta recuperando, ma la prossima partita sta il 4 gennaio, sarà recuperato al 100%“.

Su Diego: “Ero piccolino quando giocava lui, se non è il migliore è uno dei migliori della storia del calcio. Ci ho giocato insieme in una partita di beneficenza. È un grande e questa partita è anche per lui”.

Di seguito il video dell’intervista rilasciata ai nostri microfoni:

Fernando Graziano