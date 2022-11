Home » News Calcio Napoli » Spalletti in giro per Napoli: grande accoglienza dei tifosi

Finisce la prima parte di stagione e i giocatori del Napoli non convocati dalle proprie nazionali possono godersi qualche giorno di riposo prima del ritiro in Turchia in programma a fine novembre.

Anche mister Spalletti, sempre impegnato tra allenamenti e partite, ha approfittato di questi giorni di riposo per visitare meglio la città e godersi le bellezze di Napoli.

Luciano Spalletti (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Luciano Spalletti in giro per Napoli

Il tecnico azzurro già nella sera di sabato dopo il match vinto contro l’Udinese è stato visto passeggiare per le zone del centro storico ed è stato fermato da molti tifosi per selfie e autografi.

Ieri, invece, Spalletti e alcuni suoi familiari hanno prima fatto colazione allo storico Caffè Gambrinus per poi spostarsi al Vomero per fare un’altra passeggiata nella zona collinare della città.

Spalletti non si è mai tirato indietro all’affetto dei tifosi e ha ringraziato tutti coloro che lo hanno riempito di complimenti. Un bel momento per consolidare il rapporto tra tecnico e tifosi.