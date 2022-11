Pomigliano-Real Forio 0-1: una rete di Solimeno regala i tre punti agli isolani

Battuta d’arresto per il Pomigliano 1920 che interrompe la striscia utile di risultati positivi, dopo un periodo intenso e impegnativo dovuto alla doppia competizione. Gli isolani battono i granata al Vallefuoco di Mugnano, con un risultato finale di 0-1.

Ottimo esordio per il coach Angelo Iervolino che porta a casa un risultato importante per i biancoverdi, che salgono a 12 punti in classifica. Il Pomigliano rimane a quota 21 punti, dunque ad una sola lunghezza dalla zona play off.

La cronaca, si apre con un’azione piuttosto pericolosa di Solimeno che al minuto 7 del primo tempo ci prova con un colpo di testa, la palla sorvola la traversa. A metà frazione arriva l’azione di Pistola da fuori area, che viene bloccata da Torino. Nei successivi minuti di gioco il canovaccio tattico, non cambia per entrambe le squadre fino al minuto 28, quando arriva il goal decisivo di Solimeno che deposita la palla in rete e decide il match. Rosolino lascia sfilare il pallone, mentre Solimeno sfrutta l’occasione e supera il portiere granata con un pallonetto. Al 39’ gli uomini di Rea rispondono agli ospiti con Sessa, che però non concretizza.

Quasi sul finire del primo tempo il Pomigliano si affaccia in avanti con Ragosta, bloccato da Iandoli che dal limite lascia partire un tiro cross. Tiro, che viene intercettato con le mani dal difensore della squadra avversaria ma l’arbitro clamorosamente non fischia un rigore netto al Pomigliano. Si conclude dunque sullo 0-1 il primo tempo che vede gli ospiti in vantaggio.

Pomigliano-Real Forio

Nella ripresa buona la ripartenza dei biancoverdi, anche se falliscono la rete per più volte. La prima Occasione ghiotta è per Giuliano Castaldi dopo appena 30 secondi, con un esterno destro che colpisce la parte interna del palo. Dopo pochi minuti il Real Forio lascia più spazio ai padroni di casa che si avvicinano al pareggio, ma purtroppo non concretizzano. Pressione molto forte del Pomigliano nei confronti del Real Forio, che riesce comunque a contenere i padroni di casa.

Trascorsi 30 minuti del secondo tempo, animi si surriscaldano con due episodi da moviola. Precisamente al minuto 30 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in mischia, un difensore della squadra avversaria, toglie letteralmente dalla testa di Rosolino un pallone con braccio alto. L’arbitro, perfettamente posizionato, incredibilmente non da calcio di rigore, tra le proteste di tutta la squadra granata. Nelle battute successive, proteste anche di Sogliuzzo per un possibile penalty.

Negli ultimi istanti della gara c’è un ulteriore azione del Pomigliano con Barbarisi, che in piena area di rigore effettua un pallonetto all’ultimo difensore che alza platealmente la mano e devia il pallone. Anche in questo caso il direttore di gara, nega un evidente calcio di rigore alla squadra di casa.

Sul finire della gara, l’intervento prodigioso di Torino, impedisce il raddoppio agli avversari. Arriva il triplo fischio dell’arbitro che chiude la gara con un risultato meritato per gli isolani. Ottima la prestazione del Real Forio che ha vinto meritatamente la partita che poteva concludersi anche con un punteggio più pesante.

Brutta partita del Pomigliano, forse la peggiore dell’era Rea, pessima invece quella della terna arbitrale. Quest’ultima, rea di non aver concesso 4 calci di rigore evidentissimi e di aver ammonito alcuni calciatori del Pomigliano per le proteste relative alla mancata concessione dei rigori. Nel frattempo i granata guardano con fiducia al futuro e si preparano al prossimo appuntamento in trasferta con il Montecalcio.

Tabellino

Pomigliano: Torino, Granata (85’ Russo), Indelicato (58’ Campanile), Di Napoli (58’ Barbarisi), Rosolino, Fiorillo, Chironi, Liberti, Abayan, Ragosta (68’ Moccia), Sessa (58’ Miccichè).

A disposizione: Buonanno, Barbato, Sepe, Rescigno. Allenatore: Felice Rea.

Real Forio: Iandoli, Cerase, Accurso, Sangare (75’ Valentino), Iacono, Castaldi, Sirabella, Solimeno (86’ Savio), Castagna (61’ Seprano), Sogliuzzo, Pistola.

A disposizione: Cannelora, Tedesco, Di Meglio A., Aiello, Peluso, Amengual. Allenatore: Angelo Iervolino.

Arbitro: Roberto Carrisi di Padova.

Marcatori: 27’ Solimeno (RF).

Ammoniti: Chironi, Di Napoli (P); Pistola, Seprano (RF).