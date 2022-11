Home » News Calcio Napoli » Osimhen in lizza per la Scarpa d’Oro: è il primo in Serie A!

La Serie A entra nel pieno della sosta per i Mondiali e lo fa con il Napoli capolista in solitaria. Gli azzurri di Spalletti, protagonisti di una vera e propria cavalcata trionfale in questa prima parte di stagione, arrivano infatti alla pausa anche con il miglior attacco della competizione.

L’attacco azzurro in Serie A conta infatti 37 gol all’attivo, con Victor Osimhen vero protagonista del reparto offensivo. Il nigeriano al momento è il capocannoniere del campionato italiano con ben 9 gol messi a segno finora nonostante lo stop a causa dell’infortunio.

Osimhen in lizza per la Scarpa d’Oro, i dati

L’impresa di Osimhen sembra, al momento, impossibile, vista la caratura ed i numeri dei propri avversari. Al momento la classifica è guidata da Amahl Pellegrino del Bodo Glimt, con 24 gol all’attivo e 36 punti in classifica (visto il coefficiente di 1,5 del campionato norvegese). A seguire l’esterno del Bodo, Haaland con 18 gol e 36 punti e Lewandowski, che chiude il podio con 13 gol e 26 punti.

Victor Osimhen (Getty Images)

Osimhen è al momento nono in classifica, rappresentando il primo “italiano” in lista in quanto capocannoniere della Serie A. I punti del nigeriano sono 18 e difficilmente il numero nove azzurro supererà i propri avversari. Visti i numeri dell’attacco del Napoli però, i tifosi azzurri sognano il clamoroso ribaltone.

Mario Reccia