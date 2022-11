Futuro Kvaratskhelia, piace alle big ma il Napoli ha un piano: le ultime

Da molti tifosi considerato uno dei top player della squadra, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per proporre un rinnovo di contratto ai tanti big della rosa del Napoli. Il Ds degli azzurri avrà a disposizione l’intera sosta per i Mondiali per lavorare sul da farsi.

Cristiano Giuntoli (Getty Images)

Settima scorsa è stata teatro dei rinnovi di Lobotka, Anguissa e Rrahmani. Adesso, Giuntoli è già pronto a proporre un nuovo contratto al top player per eccellenza di questo Napoli: Khvicha Kvaratskhelia.

Rinnovo in vista per Kvara, il piano del Napoli

Rivelatosi la vera punta di diamante di questo Napoli, Khvicha Kvaratskhelia ha fatto letteralmente impazzire i tifosi azzurri in questa prima parte stagionale. Il rendimento di Kvara è impressionante, tanto che Il Mattino parla di un possibile rinnovo al rialzo per l’esterno georgiano.

Sebbene il settantasette azzurro abbia un contratto duraturo fino al 2027, il Napoli è pronto a blindare il proprio gioiello, rispondendo così all’interesse delle big europee ed alzandone anche l’ingaggio. L’intesa con l’entourage sembra vicina, con il nuovo contratto che verrà affiancato anche dalla presenza di alcuni bonus.

Mario Reccia