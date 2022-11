FOTO – Napoli, in vendita un nuovo kit natalizio: è polemica tra i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti ha concluso la prima parte di questa anomala stagione vincendo in casa contro l’Udinese, regalando a tutti i propri tifosi una lunga sosta al primo posto. Nonostante la vittoria ed il primato, però, proprio durante la sfida con i friulani sono iniziate numerose polemiche da parte dei tifosi azzurri.

In molti hanno infatti notato un piccolo dettaglio, apparso sulle maglie dei bambini entrati in campo insieme ai calciatori. Una divisa natalizia quella indossata dai bimbi, vista molto poco di buon occhio dai supporters partenopei immediatamente insorti sui social.

Napoli, la divisa natalizia fa polemica

Su twitter i tifosi sono scatenati al solo pensiero di vedere i propri beniamini scendere in campo con il kit natalizio. Al momento, la divisa è in vendita sul sito ufficiale della SSC Napoli, ma solo in formato junior e quindi per bambini al prezzo di 45€. Non ci sono ancora notizie in merito ad un possibile utilizzo di tale divisa anche dai giocatori in campo.

Nelle ultime ore è però apparsa una voce di corridoio (abbastanza remota) che vedrebbe la presentazione del kit ed il conseguente indosso da parte dei giocatori durante la tournée in Turchia. Inutile raccontare il disaccordo dei tifosi del Napoli in merito a questa notizia, accolta con gran polemica sui vari social.

Di seguito l’articolo in vendita:

Kit Natalizio Napoli

SSC Napoli set gara Junior Natale 2022, composto dalla maglia azzurra con disegno di una renna e dai pantaloncini azzurri. Loghi SSC Napoli, EA7, Lete e MSC sul fronte. Composizione: poliestere

Mario Reccia