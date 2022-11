La Gazzetta difende Sozza dopo Milan-Fiorentina: scoppia la rabbia dei tifosi sui social

La 15° giornata di Serie A si è conclusa con i due match Mila-Fiorentina, disputata ieri alle 18, e Juventus-Lazio, giocata alle ore 20:45. Se i bianconeri hanno vinto senza troppi problemi con un netto 3-0 firmato Kean (doppietta) e Milik, il Milan ha sofferto molto e ha trovato i 3 punti solo grazie a un’autorete di Milenkovic arrivata nei minuti di recupero.

Il match di San Siro, però, ha fatto molto discutere per delle scelte discutibili dell’arbitro Simone Sozza. Nel secondo tempo, non è stato fischiato un calcio di rigore alla Fiorentina per un intervento al limite di Tomori su Ikoné, mentre nel finale il contatto Rebic-Terracciano in occasione del gol del 2-1 rossonero è stato valutato non falloso.

Milan Fiorentina

Moviola Gazzetta Milan Fiorentina, sufficienza per Sozza

Nonostante le tante polemiche nei confronti dell’arbitro Sozza, “La Gazzetta dello Sport” giudica sufficiente la prova del direttore di gara dandogli un 6 in pagella. Per la rosea, infatti, è Ikoné ad allargare la gamba e cercare il contatto su Tomori ed è Terracciano a sbattere su Rebic in occasione del gol rossonero.

Queste le motivazioni del 6 in pagella: “Episodi sul filo del regolamento, difficili da valutare ma la porta a casa. Rimane il dubbio su Rebic-Duncan. Gli scappa un fallo di Bennacer su Amrabat ma per sua fortuna Diaz non fa gol”.

Milan Fiorentina, scoppia la polemica sui social

I tifosi delle avversarie non hanno preso bene questa pagella della Gazzetta e su Twitter è scoppiata la polemica. Molti ricordano anche del “rigorino” su Osimhen in occasione di Napoli-Empoli, così definito dalla Gazzetta subito dopo la partita.

Serra fu sbattuto in prima pagina per un episodio, in cui per la fretta di fischiare subito una punizione dal limite a favore del Milan non diede vantaggio.

