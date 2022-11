Inler emoziona i tifosi del Napoli: cosa ha detto sullo scudetto

A Roma si è svolta la Partita della Pace, evento benefico giunto alla sua terza edizione che ha ospitato alcuni dei più grandi giocatori della storia del calcio mondiale per rispondere all’appello di Papa Francesco circa lo stop della guerra in Ucraina.

Tra i vari ospiti della serata, anche Gokhan Inler, ex centrocampista del Napoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli.it.

Ecco quanto dichiarato:

Napoli Serie A Udinese (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Inler su Maradona: “Grazie a lui sono venuto a Napoli”

Su questa prima parte della stagione del Napoli: “Nel calcio bisogna avere i piedi a terra e lavorare partita per partita, quest’anno ci divertiamo tutti, il Napoli merita questo scudetto, però bisogna lavorare giorno per giorno”

Ci sono delle inseguitrici che possono metterlo in difficoltà: “Nel calcio non sai mai quello che succede, il mister con i giovani sta facendo bene, tanti nuovi, possono giocare in questa piazza, però è lunghissima ancora, devono prendere più punti possibili e speriamo di essere poi tutti a Napoli”

Su Diego: “Grazie a lui sono venuto a Napoli ed ho iniziato a giocare a calcio, e sono orgoglioso di aver indossato la maglia napoletana”

Su Kvaratskhelia: “L’ho visto in campo al ritiro, ci ho parlato tanto, deve lavorare, l’importante è che la società lo tranquillizzi perchè è fondamentale”

Fernando Graziano