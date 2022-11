Kvaratskhelia giocherà in nazionale? Arriva la notizia dalla Georgia

Terminata questa prima fase di stagione, i calciatori impegnati al Mondiale sono pronti a volare in Qatar per difendere i colori del proprio paese. Nel Napoli sono cinque i giocatori convocati dalle proprie nazionali: Kim (Corea del Sud), Olivera (Uruguay), Anguissa (Camerun), Zielinski (Polonia), Lozano (Messico).

Oltre a questi cinque giocatori, anche altri azzurri raggiungeranno i ritiri delle proprie nazionali (quelle non qualificate al Mondiale) per disputare alcune amichevoli: si tratta di Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori impegnati con l’Italia, Elmas con la Macedonia del Nord, Lobotka con la Slovacchia, Ostigard con la Norvegia e Kvaratskhelia con la Georgia. Ma la presenza di quest’ultimo è sempre stata in forte dubbio.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images)

Kvaratskhelia salta Marocco Georgia

Il dubbio più grande in casa Napoli riguardava Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano, indisponibile nelle ultime tre gare di campionato contro Atalanta, Empoli e Udinese per una lombalgia acuta, era stato convocato a sorpresa dalla Georgia per l’amichevole contro il Marocco in programma giovedì 17 novembre.

Il club azzurro ha sperato in tutti i modi in un ripensamento per far recuperare al meglio il classe 2001 e alla fine così è stato: Kvaratskhelia non prenderà parte all’amichevole contro il Marocco. La notizia arriva direttamente dalla Georgia: il CT Willy Sagnol ha deciso di chiamare Sandro Altunashvili della Dinamo Batumi per sostituire il talento del Napoli.