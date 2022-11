Immobile da brividi su Maradona: “Sarà orgoglioso di noi”

Si è svolta a Roma la Partita della Pace, evento benefico giunto alla sua terza edizione che ha ospitato grandi campioni del mondo del calcio per rispondere all’appello del Papa per lo stop del conflitto in Ucraina.

A partecipare all’evento, anche il bomber della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile, il quale intercettato dai microfoni di SpazioNapoli.it, ha risposto anche su una figura mitologica del mondo del calcio che è stata omaggiata nel corso della serata: si tratta di Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona

Immobile ricorda Maradona: parole da brividi!

Il Pibe de Oro, come evidenziato dallo stesso Immobile, era molto affezionato a questo appuntamento ed era presente nell’ultima edizione di questa nel 2016. Il calciatore napoletano non ha potuto che esprimere meravigliose parole in ricordo di una leggenda non solo del Napoli, ma della storia del calcio mondiale. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante:

“Un pensiero e un ricordo va anche a lui, Diego era con qua insieme a noi l’ultima volta. Lui è stato il Dio di questo sport e siamo felici di avere anche la sua benedizione per questa partita. Sappiamo quanto ci teneva a questo evento e sicuramente sarà orgoglioso di quanto abbiamo fatto oggi“