Condò esalta Kim: “Mi ha fatto scoprire la vera essenza di questo Napoli”

La prima parte del campionato di Serie A si è conclusa e, in attesa del ritorno in campo il 4 gennaio 2023, il Napoli si gode la testa solitaria della classifica. Gli azzurri di Spalletti affronteranno la sosta per i Mondiali con un parziale di +8 sulle inseguitrici.

Contrariamente a quanto si pensava prima dell’inizio del campionato, il Napoli ha dominato in questa prima parte di stagione, facendo ricredere gran parte dei giornalisti e degli opinionisti. Fra questi figura anche Paolo Condò, le cui parole sugli azzurri sono apparse su La Repubblica.

Condò esalta Kim e il Napoli: le parole

Parole dolci quelle rilasciate da Condò verso gli azzurri al quotidiano. Il giornalista ha espresso la sua opinione sul primato azzurro ed in particolare su Kim Min-Jae, tornando sulle sue scuse apparse sui social.

Di seguito quanto riportato:

Sul primato del Napoli: “Gli azzurri hanno fatto qualcosa di speciale arrivando alla sosta con un distacco così ampio sulle inseguitrici. Il Napoli è una squadra umile, che riesce a superare ogni ostacolo grazie all’unione dei suoi giocatori“.

Poi, sulle scuse di Kim: “Kim è stato fin qui perfetto e l’errore con l’Udinese non lo danneggia affatto. Le sue scuse apparse sui social mi hanno fatto capire il suo senso del dovere nonché la profondità del primato azzurro. Quando hai un gruppo squadra così unito ed umile, difficilmente arrivano incidenti di percorso“.

Infine, sulla quasi rimonta dell’Udinese: “La rinsavita dei friulani è stato un ottimo test per gli azzurri, fin lì dominanti. Il Napoli era ormai convinto di aver chiuso la partita e i due gol sono serviti per riattaccare la spina e concludere il lavoro. Prova abilmente superata“.

Mario Reccia