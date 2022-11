Il Napoli chiude un 2022 da record: primato assoluto per la squadra di Spalletti

Il Napoli ha chiuso al meglio la sua prima fase della stagione: grazie alla vittoria per 3-2 sull’Udinese, gli azzurri si sono confermati in vetta alla classifica a +8 sul Milan secondo. Una corsa straordinaria condita da ben 13 vittorie (di cui 11 consecutive), 2 pareggi e zero sconfitte in campionato.

Un Napoli così forte non si era mai visto prima: Spalletti è il primo allenatore a conquistare 41 punti nelle prime 15 partite di Serie A nella storia del club, superando anche la miglior partenza di Maurizio Sarri (38 punti nella stagione 2017/2018).

Victor Osimhen, Piotr Zielinski e Eljif Elmas (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli miglior squadra italiana del 2022

Questo Napoli sta battendo record su record e sta riscrivendo la storia del club. Con questi 41 punti conquistati in 15 partite il Napoli si conferma non solo primo in Serie A, ma raggiunge anche un altro primato.

Leggendo la classifica dell’anno solare della Serie A si vede il Napoli in testa a tutte con 81 punti conquistati in 34 partite disputate. A quattro punti di distanza c’è il Milan campione d’Italia, mentre si trovano più staccate Inter e Juventus con 68 e 67 punti.