Ritiro Napoli in Turchia, sfida a un ex Juve e una squadra di Premier: le amichevoli

Il campionato di Serie A si è ufficialmente fermato per la pausa Mondiale: l’ultima gara andata in scena è stato il posticipo tra Juventus e Lazio di ieri sera, concluso con la larga vittoria dei bianconeri per 3-0. La Serie A resterà in pausa per quasi due mesi e ripartirà il 4 gennaio 2023, quando il Napoli volerà a Milano per sfidare l’Inter a San Siro.

Nel corso di questi due mesi, però, le squadre non resteranno ferme: esclusi i vari giocatori impegnati con le proprie nazionali in Qatar, i club hanno deciso di disputare dei ritiri simili a quelli precampionato, in modo tale da non far perdere la condizione fisica ai propri calciatori.

Napoli (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Amichevoli ritiro Napoli Turchia, contro chi giocheranno gli azzurri?

Il Napoli ha deciso la Turchia, precisamente la città di Antalya, come meta del proprio ritiro di metà stagione. Ancora non sono state ufficializzate le date, ma la società ha in mente di concedere almeno una decina di giorni di riposo ai propri giocatori: la partenza è prevista per fine novembre/inizio dicembre.

Il ritiro durerà circa due settimane in cui gli azzurri disputeranno anche almeno un paio di amichevoli. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” svela un’altra possibile avversaria: oltre alle già citate Fulham e Crystal Palace (si giocherà con solo una delle due), l’altra amichevole potrebbe vedere il Napoli affrontare i turchi del Fatih Karagümrük, squadra allenata da Andrea Pirlo.