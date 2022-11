Home » News Calcio Napoli » Sosta per i Mondiali in Qatar: il messaggio di Spalletti alla squadra

La pausa per il Mondiale in Qatar è ormai alle porte per il Napoli di Luciano Spalletti, uscito vittorioso ieri dal match contro l’Udinese. Gli azzurri, con l’undicesimo successo consecutivo in campionato, si preparano a vivere la lunga pausa con grande serenità e con un ampio distacco dai diretti avversari per il titolo.

Sosta Mondiali: un bene per il Napoli?

Il Napoli arriva alla pausa Mondiale con un sospiro di sollievo e soprattutto con un distacco importante dalle sue inseguitrici. Gli uomini di Spalletti si trova almeno a più otto dalle avversarie, in attesa dei risultati finali delle partite di giornata.

(Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Spalletti con le idee chiare sul primo posto: il messaggio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’allenatore azzurro in vista della sosta dovrà assegnare dei “compiti per le vacanze” per far restare sul pezzo la propria squadra. “La perfezione non è un privilegio, ma un fardello. La leadership non è un titolo, ma un compito“, questa la frase evidenziata dal quotidiano che fa ben capire quale sarà il compito di ogni calciatore in vista del rientro a gennaio.

Concentrazione massima e sempre pronti alla ripartenza del campionato. Al rientro, infatti, ci sarà un test importante per gli azzurri che torneranno in campo a San Siro contro l’Inter.

Di Francesco Esposito