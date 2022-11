Richiesta di De Laurentiis approvata: c’è la notizia sul Maradona

Qualche tempo fa Aurelio De Laurentiis aveva avanzato una richiesta di sconto sul fitto dello stadio Diego Armando Maradona, ai sensi del decreto legge che venne approvato nel 2020 durante il Covid per gli impianti sportivi. Il Comune di Napoli ha accettato la richiesta del presidente azzurro. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Repubblica infatti la giunta Manfredi ha abbonato quasi 800 mila euro al club azzurro. Il ragioniere generale scrive: “La riduzione dell’entrata da canone di concessione per gli anni 2020 e 2021, operata al sensi del decreto legge per la sospensione delle attività sportive, comporta comunque riflessi, se pur in misura minima, sugli equilibri finanziari di bilancio”.

De Laurentiis Comune: arriva lo sconto per il Maradona

Di seguito quanto riferito dal quotidiano sulla questione sconto per il fitto del Maradona: “Si punta così a rientrare nella giusta correttezza dei rapporti di dare e avere, visto che a inizio anno si era calcolato un debito del Calcio Napoli nei confronti del Comune di 3,4 milioni di cui 2,4 per il periodo Covid. Ma il ragioniere generale fa notare: “Si evidenzia che la rideterminazione delle condizioni economiche della convenzione resta subordinata al pagamento dei canoni di concessione da parte della società sportiva Calcio Napoli”. Tradotto: sconto sì, ma il Napoli paghi il dovuto.

Le cifre

[…] In cifre si tratta di cancellare dal bilancio comunale 292 mila euro nel 2020, 351 mila nel 2021 per un totale di 643 mila e 144 mila per il 2022. “Nella ridefinizione del canone per le tre stagioni – si legge nella delibera – è stata comunque garantita l’intera copertura dei costi di gestione dello stadio per singola stagione sportiva, cosi come individuati per la definizione del canone concessorio”. E per il 2022 la minore entrata di 144 mila “è compensata dalle maggiori entrate dell’ente rispetto alla previsione”, scrive ancora il ragioniere generale.