Osimhen ancora di testa, in Europa solo un bomber meglio di lui: il dato

Il Napoli di Luciano Spalletti trova la sua undicesima vittoria consecutiva in campionato contro l’Udinese. Vittoria che arriva con non poca sofferenza considerando i due gol segnati nelle ultime battute di gioco dalla formazione bianconera. Altri tre punti che si aggiungono al bottino e che consentono alla squadra di chiudere con serenità questo primo capitolo di Serie A.

Nuovo Napoli, nuova forza

Un Napoli rinnovato, ringiovanito e che agli albori del campionato sicuramente si presentava in maniera differente rispetto a ciò che sta mostrando oggi. Una squadra che ha detto addio alle sue colonne portanti e che, con la maestria di chi si è saputo muovere tra i meandri del calciomercato, ne ha acquisito di nuove, non di minor conto.

Kim al posto di Koulibaly, Kvaratskhelia al posto di Insigne, un grande Victor Osimhen che, con Raspadori e Simeone che rispondono pronti quando chiamati ad intervenire, non fa sentire la mancanza di Dries Mertens. Un Napoli nuovo, senza dubbi, ma che riesce con tali novità a trovare nuove vie offensive per scalfire le difese avversarie.

In particolare, uno dei nuovi attributi della rosa messa a disposizione di Luciano Spalletti è sicuramente la capacità di colpire di testa i palloni e realizzare gol a partire da palle inattive. Un’arma in più a disposizione del tecnico di Certaldo che ha trovato in Osimhen, Kim ed anche Ostigard grandi colpitori di testa che riescono ad incidere in questo modo sia nella fase offensiva che in quella difensiva vincendo i duelli aerei.

Osimhen e i colpi di testa: il dato

L’attaccante nigeriano nell’anno solare 2022 ha messo a segno ben otto reti di testa, collocandosi al secondo posto, alle spalle di Harry Kane, tra tutti i calciatori nei cinque maggiori campionati europei. Un risultato non di poco conto, che fa ben sperare i tifosi azzurri.