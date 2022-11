Napoli, altro che sosta: tutti gli impegni dei calciatori azzurri

Il Napoli chiude in bellezza questa prima fase di campionato raggiungendo l’undicesima vittoria in Serie A con il successo per 3-2 contro l’Udinese. Tre punti fondamentali che, nonostante il brivido degli ultimi minuti di gioco, danno fiducia alla formazione di Luciano Spalletti e concretizzano il lavoro svolto fino ad ora.

Con un largo vantaggio sulle concorrenti dirette per il titolo, il Napoli si appresta a vivere con serenità questa lunga sosta per poter tornare concentrato a gennaio. Il prossimo appuntamento per gli azzurri, infatti, è lo scontro diretto contro l’Inter a San Siro: gara fondamentale per riprendere al meglio i discorsi messi in pausa ieri.

Napoli e sosta Mondiali: tutti i convocati

La SSC Napoli ha rilasciato un comunicato in cui presenta tutti i calciatori impegnati in questa sosta con le rispettive Nazionali.

Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Giacomo Raspadori convocati in Nazionale. I 4 calciatori del Napoli sono stati inseriti nella lista dal Ct Mancini per le amichevoli con Albania (16 novembre, ore 20.45 allo Air Albania Stadium di Tirana) e Austria (20 novembre, ore 20.45 allo Ernst Happel Stadion di Vienna).

Questi i calciatori del Napoli impegnati in amichevoli internazionali:

Elmas: Macedonia-Finlandia (17 novembre), Macedonia-Azerbaigian (20 novembre)

Lobotka: Montenegro-Slovacchia (17 novembre), Slovacchia-Cile (20 novembre)

Ostigard: Irlanda-Norvegia (17 novembre), Norvegia-Finlandia (20 novembre)

Kvaratskhelia: Marocco-Georgia (17 novembre)

Gli impegni degli azzurri che andranno ai Mondiali

Anguissa: Camerun-Panama (amichevole 18 novembre). Svizzera-Camerun (24 novembre Mondiali), Camerun-Serbia (28 novembre Mondiali), Camerun-Brasile (2 dicembre Mondiali)

Lozano: Messico-Svezia (amichevole del 16 novembre). Messico-Polonia (22 novembre Mondiali), Argentina-Messico (26 novembre Mondiali), Arabia-Messico (30 novembre Mondiali)

Kim: Uruguay-Corea del Sud (24 novembre Mondiali), Corea del Sud-Ghana (28 novembre Mondiali), Corea del Sud-Portogallo (2 dicembre Mondiali)

Olivera: Uruguay-Corea del Sud (24 novembre Mondiali), Portogallo-Uruguay (28 novembre Mondiali), Ghana-Uruguay (2 dicembre Mondiali)

Zielinski: Polonia-Cile (amichevole 16 novembre). Messico-Polonia (22 novembre Mondiali), Polonia-Arabia Saudita (26 novembre Mondiali), Polonia-Argentina (30 novembre Mondiali).