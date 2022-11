LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sampdoria 0-1 (57′ Bianchi): grandi proteste per gli azzurrini!

76′ – Cambio per la Samp. Fuori Cecchini per far spazio a Caruana.

73′ – Proteste Napoli! Trattenuta evidente su Hysaj in area di rigore non sanzionata dall’arbitro. Sul fronte opposto, Boffelli salva su un tiro dal limite.

72′ – Gli azzurrini spingono alla ricerca del pari. Il Napoli si porta spesso nella metà campo avversaria, risultando però troppo imprecisi.

69′ – Ancora occasione per la Samp! Leonardi calcia sul fondo dopo aver saltato Hysaj. Azzurrini sorpresi in difesa nonostante la situazione di quattro contro due.

66′ – Provano a spingere gli azzurrini, con la retroguardia blucerchiata abile a respingere ogni pericolo.

65′ – Cambi per gli azzurrini. Fuori Lamine e Marranzino, dentro Sahli e Marchisano.

62′ – La Samp cerca il raddoppio. Punizione dalla sinistra e spiovente intercettato da Bianchi sul secondo palo. Il tentativo si spegne sul fondo ma l’arbitro ferma tutto per un fuorigioco del numero diciannove blucerchiato.

59′ – Reazione d’orgoglio degli azzurrini che sfiorano il gol del pari. Cross dalla sinistra di Marranzino, con Rossi che impatta di testa spedendo sul fondo.

57′ – Gol della Sampdoria con Bianchi! Palla lunga per Leonardi, che sfugge alla difesa del Napoli e si presenta d’innanzi a Boffelli. Gran parata dell’estremo difensore del Napoli con Bianchi che è il più veloce ad avventarsi sulla ribattuta. Il numero diciannove sigla il vantaggio blucerchiato a porta vuota.

53′ – Occasione Samp! Errore di Hysaj che lascia rimbalzare il pallone e spiana la strada a Leonardi. Il numero trenta blucerchiato, a tu per tu con Boffelli, sbaglia e calcia sul fondo.

52′ – Ammonito Spavone per un fallo a centrocampo.

51′ – Ennesima palla persa dal Napoli che regala un’altra occasione alla Samp. Dopo tanti tentativi murati, il pericolo è sventato da un salvataggio di Boffelli.

50′ – Altra palla persa dagli azzurrini nei pressi dell’area di rigore. Finta con il destro e tiro con il sinistro del numero sedici Miettinen, pallone che si spegne sul fondo.

48′ – Iaccarino perde un pallone sanguinoso nella propria trequarti campo. L’azione offensiva della Samp termina con una chiusura in calcio d’angolo.

47′ – Proteste Samp per un presunto fallo di mano in area di rigore.

46′ – Inizia il secondo tempo all’Arena di Cercola.

45+3′ – Finisce il primo tempo. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi dopo un fallo in attacco della Sampdoria.

45+2′ – La Samp si presenta al limite dell’area di rigore. L’azione sfuma a causa di un fuorigioco.

45′ – Ci saranno 3 minuti di recupero.

45′ – Ammonito Acampa. L’azzurrino scivola nel tentativo di arginare il contropiede Samp, travolgendo il giocatore avversario.

44′ – Occasione Napoli dall’angolo! Schema degli azzurrini che porta Spavone al tiro da fuori. Tantalocchi alza sopra la traversa.

43′ – Napoli vicino al gol! Progressione di Lamine che trova l’inserimento di Spavone. Il tiro del quindici viene deviato e finisce sull’esterno della rete. calcio d’angolo.

42′ – Direzione di gara rivedibile del signor Milone di Taurianova. In seguito ad uno spiovente in aria di rigore, Spavone allontana la sfera venendo colpito in maniera evidente da un avversario. Niente cartellino per il giocatore blucerchiato.

40′ – Cartellino giallo in casa Napoli. Ammonito Lamine.

39′ – Altro cartellino giallo in casa Samp. Ammonito Paoletti per proteste.

36′ – Ammonito Porcu per fallo su Acampa, fin qui il migliore degli azzurrini.

34′ – Clamorosa occasione per il Napoli! Punizione battuta da Iaccarino sul secondo palo e sponda di Rossi che rimette al centro per Hysaj. Il piattone a colpo sicuro del numero diciotto finisce incredibilmente alto sopra la traversa.

30′ – Azione manovrata degli azzurrini, culminata con un tiro dal limite di Gioielli. Il tentativo è però lento, leggibile e facile preda per il portiere Tantalocchi che blocca.

29′ – Progressione Samp che termina con un presunto fallo in area di rigore richiesto dai blucerchiati. L’arbitro lascia correre ma il contropiede azzurrino sfuma sul più bello.

27′ – Ammonito Frustalupi per proteste.

27′ – Reti ancora inviolate. Il ritmo della partita soffre molto la direzione poco permissiva del signor Stefano Milone. Tanti i falli fischiati sia da una parte che dall’altra.

25′ – Iaccarino prova a mettersi in proprio. La discesa sulla destra del numero otto azzurro termina con un fallo in attacco.

23′ – Chiusura fondamentale della difesa degli azzurrini. Triangolazione al limite dell’area della Samp, la difesa del Napoli chiude in calcio d’angolo.

22′ – Partita d’un tratto divenuta nervosa. Tanti falli e tante proteste, soprattutto in casa Napoli.

19′ – Di nuovo Sampdoria in attacco. Gran tiro di Leonardi dalla distanza mentre il Napoli protestava per un fallo di mano. Il tentativo dal limite dell’area del numero trenta si stampa sulla traversa.

18′ – Ancora Acampa sulla fascia. Dribbling del 7 a due avversari, prima di arrivare sul fondo e crossare al centro. Spavone impatta di testa ma manda sul fondo.

17′ – Bella percussione di Acampa dalla sinistra. Il numero 7 tenta un cross basso che viene intercettato dalla difesa.

15′ – Per ora ritmi blandi. Gara equilibrata e fin qui con più Sampdoria che Napoli.

9′ – Altra occasione per la Samp. Stavolta è Leonardi a sfiorare la rete. Viene servito al limite dell’area spalle alla porta. In un fazzoletto prova a girarsi e prova il tiro a giro con il destro che finisce fuori di pochissimo.

6′ – Grandissima occasione per la Sampdoria: Bianchi viene servito in area di rigore, salta Barba con una bellissima finta e si presenta a tu per tu con Boffelli. Il portiere azzurrino, con un’uscita bassa, chiude lo specchio e salva il Napoli.

1′ – Iniziata la partita.

Formazioni Ufficiali Napoli Sampdoria Primavera

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obarentin; Lamine, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Spavone, Marranzino; Rossi.

A disposizione: Turi, Giannini, Lettera, Pesce, Pontillo, Alastuey, Zula, Marchisano, De Pasquale, Boni, D’Avino, Russo, Nosegbe, Sahli. Allenatore: Frustalupi.

SAMPDORIA (4-3-3): Tantalocchi; Villa, Conti, Cecchini, Paoletti, Chilafi, Porcu, Miettinen, Bianchi, Leonardi, Uberti.

A disposizione: Zorzi, Scardigno, Migliardi, Pellizzaro, Pozzato, Polli, Segovia, Ntanda, Caruana, Cesari, Lika, Savio. Allenatore: Tufano.

Napoli Sampdoria Primavera

Buongiorno cari lettori di Spazionapoli.it e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Sampdoria, 12^ giornata del Campionato Primavera 1. Il Napoli arriva a questa sfida dopo la sconfitta beffa subita la scorsa settimana per mano del Verona per 1-0 in superiorità numerica.

Il match di oggi è un vero e proprio scontro salvezza visto che gli azzurrini hanno 11 punti in classifica e sono quintultimi. La Sampdoria, invece, di punti ne ha 8 ed è al momento quartultima e occupa l’ultimo posto dei play-out. Dopo questa sfida, il Campionato Primavera 1 si fermerà per la sosta dovuta ai Mondiali. La ripresa è fissata per il 7 gennaio 2023, quando il Napoli farà visita al Milan.

Dai nostri inviati dall’Arena di Cercola: Pasquale Giacometti e Mario Reccia.