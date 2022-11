Il triplice fischio di Juventus-Lazio di pochi minuti fa non solo sancisce la fine di questo turno di Serie A, ma anche l’ultima partita di campionato del 2022. Il calcio, però, non si ferma, ed i vari campionati nazionali lasceranno spazio al Mondiale in Qatar, che si prenderà la scena per questo restante mese e mezzo.

La partita di questa sera ci ha regalato molti spunti interessanti, ma una certezza su tutte: la Juventus di Massimiliano Allegri è tornata prepotentemente in corsa, non solo per la Champions, ma anche per il campionato.

Tante assenze da una parte e dall’altra, con i due bomber principi delle rispettive squadre ai box, Immobile e Vlahovic, ma anche pesanti sono state le indisponibilità di Pogba, che ancora deve esordire, e soprattutto di Mattia Zaccagni, faro dell’attacco biancoceleste.

La partita è stata tutt’altro che entusiasmante, con un primo tempo molto equilibrato e deciso verso la fine da una bella giocata di Kean su un’ingenuità di Provedel, che commette il suo primo vero errore stagionale.

La partita, per i bianconeri, è tutta in discesa e nel secondo tempo chiudono i conti, prima con il solito Kean, che firma il suo terzo gol nelle ultime due partite, e poi il sigillo finale è di Milik che chiude il risultato sul 3-0.

(Photo by Stefano Guidi/Getty Images)

La Juve si avvicina al Napoli: la situazione in classifica!

Con i tre punti di questa sera, La Juventus non solo scavalca la Lazio di Maurizio Sarri e l’Inter di Simone Inzaghi in un colpo solo, ma raggiunge il terzo posto solitario a quota 31 punti andando a meno 10 dal Napoli.

Il messaggio che i bianconeri mandano questa sera al campionato è molto forte e si candidano ad essere una delle antagoniste alla corsa Scudetto degli azzurri.