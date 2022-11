L’Inter espugna Bergamo e conquista i tre punti in una partita complessa contro l’Atalanta, trovando il successo per 2-3. La squadra di Simone Inzaghi raggiunge a quota 30 punti la Lazio e il Milan, che si preparano a scendere in campo in questo 15° turno di Serie A. Accorciano le distanze i nerazzurri e si portano a -11 dal Napoli primatista in classifica che con l’undicesima vittoria di fila continua a custodire gelosamente la vetta.

FOTO: Getty Images, Inzaghi Gasperini

Il prossimo appuntamento in calendario per Luciano Spalletti, alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar, è proprio contro l’Inter a San Siro. Questa vittoria contro l’Atalanta dà sicuramente fiducia agli uomini di Inzaghi, che si preparano a vivere la sosta con il Napoli nel mirino.

Inzaghi si complimenti: “Merito del Napoli!”

Il tecnico nerazzurro ha commentato la partita e la classifica di questo campionato ai microfoni di DAZN nel post gara. Inzaghi si è concentrato anche sul Napoli, complimentandosi con gli azzurri per i risultati raggiunti finora.

Di seguito quanto detto dall’allenatore nerazzurro:

“L’anno scorso avevamo 34 punti dopo 15 partite, avevamo preso gol in meno ed eravamo terzi in classifica con il Napoli primo a 36 e il Milan a 35. Il campionato sta andando in una direzione diversa per quello che sta facendo il Napoli: dietro, invece, abbiamo avuto tutti una battuta d’arresto. Dobbiamo continuare così cercando di vincere le partite come oggi”.

“Si devono fare i complimenti al Napoli adesso perché sta facendo qualcosa di straordinario”.

Inter-Napoli tra due mesi: meglio o peggio?

L’allenatore è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport per parlare del match contro l’Atalanta. In occasione dell’intervista gli è stato chiesto anche della sfida contro il Napoli.

“Meglio il Napoli tra due mesi? È una cosa nuova per tutti questa sosta. Abbiamo tanti giocatori con le Nazionali, speriamo per loro che tornino tardi“.