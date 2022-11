Il Napoli trionfa allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese, ma non senza rievocare i fantasmi del passato. Gli azzurri di Luciano Spalletti, infatti, trovano i tre punti per 3-2 nonostante qualche minuto di blackout che consente alla formazione bianconera di accorciare le distanze con le reti di Nestorovski e Samardzic.

Il vantaggio prezioso custodito dagli azzurri ha salvato la squadra da un epilogo beffardo che avrebbe rimandato i giochi a gennaio con un po’ di amaro in bocca. Ansia sugli spalti del Maradona per i tifosi del Napoli che temevano un recupero in extremis dell’Udinese. Ansia messa a freno dal triplice fischio dell’arbitro Ayroldi, che consente ai tifosi di cantare con gioia “La capolista se ne va“.

Spalletti primo, ma il quotidiano critica l’atteggiamento

Tre minuti di blackout e dieci da giocare che rischiavano di compromettere l’esito finale della partita e il lavoro svolto da Luciano Spalletti. Dieci minuti, però, in cui la squadra è riuscita a contenere l’Udinese e conservare il risultato decisivo.

FOTO: Getty Images, Spalletti

Nonostante ciò, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta l’atteggiamento “passivo” del tecnico di Certaldo. Secondo quanto scritto dal quotidiano, infatti, Luciano Spalletti sarebbe stato impassibile durante il momento no dei suoi ragazzi, reagendo con zero cambi e poca reattività.

Spalletti-Allegri: tifosi del Napoli infuriati per il confronto

La Rosea ha poi continuato con un paragone con l’allenatore della Juventus, sostenendo che Massimiliano Allegri avrebbe risposto al blackout della squadra togliendosi il cappotto. I tifosi azzurri hanno risposto a questo confronto con numerose critiche sui social nei confronti del quotidiano, difendendo l’allenatore azzurro e la sua gestione della squadra.