Chiedono dello Scudetto: Inzaghi da applausi sul Napoli!

Nel prepartita della gara di campionato tra Atalanta e Inter è intervenuto il tecnico della squadra di Milano Simone Inzaghi che ha parlato del momento che sta vivendo l’Inter. La sfida di Bergamo, valevole per la 15esima giornata di Serie A, chiuderà l’anno solare delle due compagini, visto l’imminente Mondiale. La sfida è molto delicata per entrambe le squadre, che sono appaiate a 27 punti e hanno un assoluto bisogno di tre punti.

Il tecnico ex Lazio si aspetta molto dai suoi giocatori, che finora non hanno ancora ottenuto un successo in un o scontro diretto. Tra i temi trattati c’è stata anche una menzione al Napoli attualmente capolista. Di seguito le dichiarazioni di Simone Inzaghi a Sky:

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Inter-Napoli: la risposta sullo Scudetto

“Dobbiamo migliorare il nostro percorso negli scontri diretti. L’Atalanta è un avversario tosto. Fatta eccezione per il Napoli, percorso simile per tutte le altre squadre. Gli azzurri stanno facendo qualcosa di incredibile. Ma c’è ancora spazio e tempo.”

“Calhanoglu ha fatto bene in un momento molto complicato, con tante partite e la Champions. Brozovic sta bene, oggi ho anche pensato se fosse il caso di metterlo dall’inizio. Marcelo rientrerà per gradi. Oggi altri minuti, poi il Mondiale e poi tornerà a giocare.”