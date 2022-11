Home » News Calcio Napoli » Calciomercato Napoli, individuato l’erede di Zielinski: “Può sostituire il polacco in caso di cessione”

Con l’ultimo turno di Serie A in archivio e i Mondiali alle porte, per le squadre di club è tempo di ricaricare le pile e godersi un pò di relax in vista della ripresa.

Il Napoli si gode la vetta della classifica ed una distanza abissale dalla seconda in classifica, +8 sul Milan impronosticabile all’inizio della stagione.

A gennaio non solo ripartirà il campionato, ma tornerà anche il mercato con molte situazioni spinose da risolvere nei rispettivi club.

Meret Zielinski

Per quanto riguarda il Napoli, secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia, Giuntoli starebbe già pensando alle prossime soluzioni in caso di eventuali cessioni future.

In particolare, se Meret non dovesse rinnovare il ds ex Carpi avrebbe messo nel mirino Gugliemo Vicario dell’Empoli, autore di una stagione fantastica fin qui.

Inoltre, se dovesse partire in estate Piotr Zielinski, la dirigenza azzurra virerebbe pesantemente su Samardzic dell’Udinese, autore di uno splendido gol al Maradona ieri pomeriggio, inutile ai fini del risultato.