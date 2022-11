Home » Interviste » Allegri rincorre gli azzurri: “Napoli impressionante”, poi fissa la soglia punti per lo Scudetto

Con la pesantissima vittoria per 3-0 della Juventus di Massimiliano Allegri sulla Lazio di Maurizio Sarri termina la quindicesima giornata di campionato ed il 2022 per tutti i campionati nazionali.

Tante risposte e verdetti in questa domenica di Serie A che ha visto trionfare le due squadre, sin qui, che più stavano deludendo rispetto alle aspettative, ovvero l’Inter, che batte 3-2 a domicilio l’Atalanta a Bergamo, e soprattutto la Juventus, che distrugge la Lazio e vola al terzo posto in classifica centrando la sesta vittoria consecutiva.

I bianconeri ora sono a -10 dal Napoli e con più di un girone da giocare, puntano lo Scudetto dopo un’inizio tutt’altro che rassicurante.

(Photo by Stefano Guidi/Getty Images)

Allegri: “Napoli? Loro impressionanti, vi dico la soglia Scudetto di quest’anno!”

Intanto, l’allenatore bianconero si è espresso così sulla corsa Scudetto e sul Napoli ai microfoni di Dazn: “Il Napoli sta facendo un campionato a sè, sta viaggiando ad una media impressionante. Il campionato non si vince a meno di novanta punti, per come viaggiano loro:”