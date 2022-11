Home » News Calcio Napoli » VIDEO – Bagno di folla per Osimhen al termine della partita: il gesto dell’attaccante al Maradona

Il Napoli vince contro l’Udinese e si affaccia alla pausa Mondiali con serenità in attesa della ripresa del campionato che avverrà a gennaio.

Finisce 3-2 con i bianconeri friulani: nel primo tempo segnano Osimhen e Zielinski, nella seconda frazione di gioco segna Elmas che con la sua rete mantiene il vantaggio azzurro nonostante le due reti nel finale dell’Udinese che prova a mettere spavento ad un Napoli troppo coeso e concentrato.

Osimhen al termine di Napoli-Udinese

Nulla da fare, dunque, per i ragazzi di Sottil, che non concretizzano l’aggancio. Il Napoli domina la classifica e si ritaglia un vantaggio momentaneo di 11 punti, in attesa delle altre partite.

Udinese-Napoli: che gesto di Osimhen a fine partita

Al termine del match il noto giornalista nigeriano Oma Akatugba che aveva lanciato l’esclusiva sulle visite mediche del suo connazionale Victor Osimhen, ha catturato alcune immagini del nigeriano intento ad uscire fuori dallo Stadio Diego Armando Maradona e le ha postate sul suo canale Instagram.

Vedendo le immagini si nota che il connazionale ancora una volta dimostra di avere un cuore d’oro e si ferma per il bagno di folla per alcune foto e autografi.