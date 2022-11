Spalletti: “Squadra straordinaria per mentalità e disponibilità”, poi il commento su Kim

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro l’Udinese, vinta per 3-2 dagli azzurri nella quindicesima giornata della Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato:

“Questi ultimi minuti sottolineano quello che non è stato scontato in questo momento. Ringraziamo i ragazzi che hanno fatto una prima parte di stagione stratosferica. Si sono impegnati tutti, a partire dallo staff, i magazzinieri, lo staff tecnico fino ai calciatori. Questa è la prima considerazione che voglio fare”.

“Quando c’è uno stadio che partecipa così riesco più facile andare a trovare l’esaltazione e fare numero in più. Per tre quarti della gara benissimo, poi abbiamo alleggerito il ritmo, ma la partita non è finita. Loro hanno messo gente fresca come Nestorovski e sono riusciti a trovare il vantaggio dentro quel momento. Se fa notizia un mezzo inciampo di Kim, pensiamo come è stato un marziano fino a questo momento. Porca madosca, qualche palla dovrà sbagliarla anche lui. Le ha giocate tutte e fino ad oggi è stato impeccabile”.

Spalletti Napoli (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

“Per mentalità e disponibilità sono una squadra eccezionale. Sono di un’età dove diventa facile stimolarli perché stasera sono già stimolati da soli. Se avessi avuto la possibilità di cambiarli tutti, avrebbero fatto una grande partita tutti. È stato bello come hanno partecipato emotivamente allo scorrere dei minuti. È bello che accettino le scelte del mister, quando partono dal primo minuto o dal sessantesimo. È una crescita che bisogna fare e noi siamo a buon punto perché abbiamo dei professionisti molto seri”.

“Meret ha letto benissimo alcune occasioni, ha fatto ottimi interventi, come sul tiro di Deulofeu nel primo tempo”.

“Al gol di Zielinski un signore ha mostrato un cartellone. Lui crede che Zielinski possa far gol perché ha una grandissima qualità”.

“Ci sono sei concorrenti e bastano due partite, due minuti per riuscire a crearti problemi. La partita di stasera ci servirà per il futuro. Dobbiamo tentare di allontanare questo rischio che ci è capitato stasera con atteggiamento convinto e professionale”.