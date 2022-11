Sottil rammaricato: “Abbiamo avuto prima noi l’occasione per il vantaggio”

Nel post-partita di Napoli-Udinese interviene Sottil ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato:

Sottil ai microfoni di Dazn

Premesse difficoltose e buona reazione?

“Ho visto una buona partita dei ragazzi. Di negativo, anche nella prima parte, non ho visto tanto. Abbiamo giocato con personalità, non è facile venire qua a giocare contro questo Napoli. Secondo me la squadra era in partita, poi è chiaro che abbiamo preso due goal evitabili, ma c’è la qualità del Napoli. È un percorso importante e ho tanti giovani che si stanno affacciando a questo campionato difficile. Chi è entrato si è fatto trovare pronto, non è sempre facile recuperare negli ultimi minuti anche se aver messo il Napoli in difficoltà negli ultimi minuti fa piacere. Sono dispiaciuto per il risultato, ma credo che resta una buona gara”.

Il percorso dell’Udinese?

“Io credo che bisogna essere soddisfatti anche se secondo me questa squadra ha grandi margini di miglioramento. I giocatori stanno conoscendo di partita in partita la difficoltà di questo campionato. Il nostro è un percorso soddisfacente, chiudiamo all’ottavo posto e sono soddisfatto”.

Performance speciale?

“Sono d’accordo con te, Ciro. Dire che l’Udinese ha abbassato il rendimento è esagerato. Non dobbiamo sminuirci, abbiamo giocato la partita per vincere, a prescindere dal blasone dell’avversario. Siamo cresciuti e c’è da essere soddisfatti. Voglio ringraziare i ragazzi che mettono tutto: cuore, sacrificio, testa. Per venire a prendere punti in questo stadio bisognava fare una prestazione speciale e bisognava essere concentrati, a volte non lo siamo stati e siamo stati puniti. Peccato, perché se avessimo fatto il 2-1 poteva essere una partita diversa”.

Deulofeu?

“Ha avuto una leggera distorsione del ginocchio. Adesso l’ho visto camminare bene. Dob fare degli esami, ma credo non sia niente di importante. Me lo auguro per lui. Non c’è sembrato un movimento molto brusco”.