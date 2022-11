Home » News Calcio Napoli » Che entusiasmo per Politano all’esterno del Maradona: sentite che gli urlano i tifosi! (VIDEO)

Dopo la vittoria del Napoli contro l’Udinese, Matteo Politano ha lasciato lo stadio Diego Armando Maradona in taxi in un mare di gente che ha intonato il suo nome. “Matteo! Matteo!” hanno urlato gli innumerevoli supporters azzurri che al termine della gara di oggi pomeriggio, valida per la quindicesima giornata di Serie A TIM 2022-2023, si sono appostati all’uscita del Diego Armando Maradona riservata ai calciatori.

Politano Napoli (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Nonostante Politano non abbia segnato e sia subentrato a Lozano soltanto al minuto 60, i tifosi azzurri hanno comunque osannato l’esterno ex Sassuolo per aver giocato una partita eccezionale.

Il Napoli ha battuto l’Udinese di Andrea Sottil per 3-2. Osimhen ha realizzato il suo ottavo gol di testa nel 2022. La sua marcatura ha permesso al Napoli di passare in vantaggio oggi contro l’Udinese.

Zielinski, invece, autore del secondo gol, ha concluso perfettamente una ripartenza spettacolare innescata da Osimhen che ha servito Lozano; l’attaccante messicano ha dato la palla a Zielinski che entrato in area, ha segnato la rete del 2-0. Elmas ha chiuso le marcature per il Napoli con una grande giocata individuale nel corso della ripresa.