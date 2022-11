Osimhen sul titolo da capocannoniere: risposta da uomo squadra!

Il Napoli vince la 15esima partita e continua la sua striscia positiva di risultati consecutivi in campionato mantenendo la sua imbattibilità. A portare gli azzurri in vantaggio nel primo tempo è Osimhen con un colpo di testa che batte Silvestri, raddoppia Zielinski con un sinistro spettacolare dalla distanza. Nel secondo tempo cala il tris Elmas con una giocata che mette fuori gioco Bijol. Nel finale l’Udinese mette pressione agli azzurri e in 3 minuti fa 3-2 con Nestorovski e Samardzic, ma la squadra di Spalletti rimane compatta e difende bene il risultato portando a casa i 3 punti.

Osimhen ai microfoni di Dazn

Nel post-partita interviene Victor Osimhen ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato:

Obiettivo scudetto?

“Sono molto felice per la partita. È stata molto intensa, sappiamo che nessuna partita è facile e la cosa importante sono i tre punti e continuare a vincere”.

Secondo goal di testa?

“Elmas mi ha dato una grande palla, sono contento per il contributo collettivo che stiamo dando in generale come squadra e che do alla squadra, non tanto per il goal”.

La domanda sul titolo da capocannoniere

Vincere la classifica cannonieri?

“Voglio vincere il trofeo con questa squadra. Se dovessi vincere la classifica cannonieri sarei felice ma non metterei mai me per primo rispetto al concetto di squadra”.

Pausa mondiale un problema per il fisico?

“No, spero che i miei compagni facciano un buon mondiale. Non è un problema. Avremo un po’ di riposo e poi i miei compagni andranno al Mondiale”.

Report del match:

Napoli-Udinese 3-2: 15′ Victor Osimhen, 31′ Piotr Zielinski, 58′ Eljif Elmas, 79′ Ilija Nestorovski, 82′ Lazar Samardzic.