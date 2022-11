Il Napoli arriva al Maradona: che accoglienza da parte dei tifosi (VIDEO)

Manca ormai pochissimo all’inizio di Napoli-Udinese, gara valida per la 15° giornata di Serie A e ultimo match prima della sosta per il Mondiale. Il Napoli deve fare un ultimo sforzo e vincere anche questo match per restare almeno a +8 dalle inseguitrici e trascorrere due mesi in maniera abbastanza tranquilla.

Intanto, il Maradona ha risposto presente: i biglietti per la partita di oggi sono stati polverizzati in pochissime ore e anche questa volta ci sarà un bel colpo d’occhio con lo stadio tutto esaurito. I tifosi sono vicini alla squadra e vogliono vivere appieno questo sogno.

Tifosi Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

I tifosi accolgono il pullman al Maradona

Tantissimi tifosi sono già al Maradona per vivere al meglio anche il prepartita. Il pullman della squadra, arrivato pochi minuti fa allo stadio, è stato accolto da applausi e cori da parte dei supporter presenti e il grido è stato solo uno “Devi vincere!”.

Il tifo partenopeo vuole questa vittoria e sa che conquistare tre punti oggi significherebbe davvero tanto, viste anche le altre partite in programma in questa giornata (Atalanta-Inter e Juventus-Lazio su tutte).