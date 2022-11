Marino non dimentica: “Sono orgoglioso del mio passato al Napoli”

Nel pre-partita di Napoli-Udinese interviene Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dei bianconeri, ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato:

“Noi non siamo venuti con la macchina fotografica per fare la cartolina ricordo dello Stadio Diego Armando Maradona. Siamo venuti per giocare la partita, per poi gioire o dispiacersi a seconda di se si vince o si perde”.

Marino nel pre-partita di Napoli-Udinese

Che Napoli trovo e cosa mi impressiona?

“Il Napoli ha una continuità di presenza in Europa e in Champions che testimonia la bontà del lavoro della società. Ho trovato un ambiente convinto ed entusiasta meritatamente per il lavoro che sta facendo la società. Io posso essere solo orgoglioso di aver rifondato questo Napoli che ora è lì. Io l’ho preso che stava in C e l’ho portato la prima volta nuovamente in Europa dopo 4 anni.”

Le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Demme, Zedadka, Gaetano, Ndombele, Simeone, Politano, Zerbin, Raspadori.

All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Guessand, Ebosele, Jajalo, Samardzic, Pafundi, Success, Nestorovski.

All. Sottil.