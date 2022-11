Maglie Napoli con l’immagine di Maradona, cambia tutto: esultano i tifosi!

Il Napoli oggi disputerà l’ultima gara di questo 2022 nella sfida contro l’Udinese valida per la 15° giornata di Serie A. Gli azzurri sperano di poter finire al meglio questa prima parte di stagione straordinaria e vorranno regalare l’ultima gioia dell’anno ai propri tifosi.

Se sul campo l’esito dell’incontro si conoscerà solo nel pomeriggio, la società può festeggiare già una prima “vittoria”: il Napoli potrà nuovamente utilizzare l’immagine di Maradona sulle proprie maglie.

Stefano Ceci

Immagine Maradona, il Tribunale di Napoli dà ragione a Stefano Ceci

Lo scorso settembre, il Tribunale di Napoli diede ragione ai cinque figli di Maradona che si erano mossi legalmente nei confronti di Stefano Ceci, storico amico e manager del Pibe de Oro. Il giudice Andrea Vassallo negò a Ceci ogni ulteriore utilizzo dell’immagine di Maradona, negando di conseguenza anche al Napoli l’uso dell’immagine di Diego per le maglie da gioco.

Con la nuova sentenza emessa ieri, però, cambia tutto: il Tribunale di Napoli ha revocato il provvedimento. Adesso, dopo la revoca del divieto, Ceci e il Napoli potranno nuovamente poter utilizzare l’immagine di Maradona. Chissà se il Napoli non deciderà di presentare subito una nuova maglia in onore di Diego e utilizzarla al ritorno in campo a gennaio: le tre maglie “Maradona Game” presentate lo scorso anno furono molto apprezzate dai tifosi e andarono a ruba su tutti gli store.