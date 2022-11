LIVE NAPOLI UDINESE – Buon pomeriggio amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Udinese, gara valida per la 15° giornata di Serie A e ultimo match di campionato prima della sosta di due mesi per i Mondiale in Qatar.

Il Napoli vorrà continuare a tenere ampio il distacco con Milan e Lazio, attualmente seconde in classifica a -8 dagli azzurri. L’Udinese, invece, dopo un inizio sorprendente, è in lento declino e non vince in campionato da sei partite. Sarà difficile ottenere punti al Maradona, ma i ragazzi di Sottil ce la metteranno tutta.

Napoli Udinese (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Formazioni ufficiali Napoli Udinese

Luciano Spalletti per questa partita non avrà ancora a disposizione Khvicha Kvaratskhelia: la stella georgiana è ferma da più di una settimana per una lombalgia acuta che lo ha costretto a saltare anche i match con Atalanta ed Empoli. Per fortuna dei tifosi, la sua assenza è stata ininfluente ai fini dei risultati, visto che il Napoli ha conquistato sei punti in queste due gare.

Per il match contro l’Udinese, Spalletti adopera qualche cambio rispetto alla gara con l’Empoli di martedì scorso: dentro Juan Jesus e Mathias Olivera, mentre Ostigard e Mario Rui partiranno dalla panchina; cambi anche a centrocampo e in attacco dove si rivedono dal primo minuto Zielinski, Elmas e Lozano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Duelofeu, Beto. Allenatore: Sottil.

NAPOLI UDINESE, QUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA