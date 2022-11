“Chiedo scusa”: Kim manda un messaggio alla squadra dopo l’errore!

Kim Min-jae, difensore del Napoli, ha pubblicato un post su Instagram in cui si è scusato per il suo errore che ha portato al secondo gol dell’Udinese nella sfida di oggi, valida per la quindicesima giornata di Serie A TIM 2022-2023.

Kim Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Napoli ha vinto 3-2, ma nel finale ha sofferto la pressione dell’Udinese ed ha subito due gol in tre minuti. Al minuto 79 è arrivata la splendida marcatura al volo di Nestorovski sulla sponda di petto di Success; al minuto 82, poi, è il turno di Samardzic. Il giovane calciatore bianconero ha superato Meret con un bellissimo tiro a giro da fuori area, gelando il Maradona.

In occasione di entrambi i gol, Kim Min-jae non è apparso impeccabile. Prima è troppo lento a chiudere in occasione del gol di Nestorovski; poi si addormenta completamente e perde palla sugli sviluppi della rete di Samardzic.

Kim Napoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Napoli-Udinese, il messaggio di Kim dopo l’errore

Al termine del match, il difensore coreano ha voluto mandare un messaggio ai tifosi e ai suoi compagni di squadra. Ecco quanto pubblicato:

“Vorrei esprimere le mie più profonde scuse ai miei compagni di squadra e ai tifosi. Siamo riusciti a vincere solo grazie a loro. Ma gli errori mi renderanno solo più forte. La prossima volta aiuterò meglio la squadra”.