Politano: "In estate ci hanno dato una carica in più" poi la promessa in caso di scudetto

È arrivato il giorno di Napoli-Udinese: oggi, alle ore 15, allo Stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri disputeranno l’ultima gara di questa prima parte di stagione prima della sosta per il Mondiale in Qatar. La Serie A riprenderà il 4 gennaio 2023 e per il Napoli ci sarà subito il big match contro l’Inter a San Siro.

Contro l’Udinese di Sottil, mister Spalletti potrebbe adottare qualche cambio di formazione rispetto alla squadra che è scesa in campo contro l’Empoli martedì: a destra potrebbe giocare Lozano dal primo minuto al posto di Politano. Proprio quest’ultimo ha concesso un’intervista a “Cronache di Napoli” in cui ha parlato del momento che sta attraversando la squadra.

Matteo Politano (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Politano: “Voglio tatuarmi lo scudetto”

L’esterno d’attacco ex Sassuolo e Inter ha rivelato come la forza di questo Napoli sia nata dallo scetticismo estivo che si è creato attorno alla squadra: “Sin dal primo giorno vedevamo che si stava creando un gruppo forte, con qualità tecniche ma anche umane. Poi, certo, anche il fatto che nessuno in estate puntasse su di noi, che non indicassero il Napoli tra le favorite per lo scudetto, ci ha dato una carica supplementare. E dal primo allenamento a Dimaro siamo scesi in campo per dimostrare che questo scetticismo era ingiustificato e che il Napoli, pur rinnovato, era forte”.

Ma ora la squadra è lì, a +8 dal secondo posto occupato da Milan e Lazio e sta disputando un campionato spettacolare. 12 vittorie, 2 pareggi e ancora nessuna sconfitta, ben 38 punti conquistati su 42 disponibili: un cammino esaltante. E se dovesse arrivare quello scudetto che in città aspettano da oltre 30 anni? Politano ammette: “Voglio tatuarmi lo scudetto, a Napoli mi sento a casa”.

Complimenti anche al suo compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia, attualmente out a causa di una lombalgia acuta che lo ha tenuto fuori dal campo per queste ultime tre partite del 2022: per Politano, Kvara è “un fenomeno”.