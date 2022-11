Kvaratskhelia: “Kvaradona? Nessuno può essere paragonato a Diego” poi le parole a sorpresa su Napoli-Udinese

Inizia l’ultimo weekend di Serie A prima della sosta di quasi due mesi per il Mondiale in Qatar che andrà in scena dal 20 novembre al 18 dicembre. Il Napoli capolista sfiderà oggi l’Udinese al Maradona per chiudere questo 2022 davanti ai propri tifosi.

Grande assente del match sarà sicuramente Khvicha Kvaratskhelia: il talento georgiano ha accusato una lombalgia acuta che lo ha tenuto out anche negli ultimi due match contro Atalanta ed Empoli. Il classe 2001 ex Rubin Kazan ha parlato ai canali ufficiali della Serie A alla vigilia della gara con l’Udinese. Di seguito le sue parole.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Intervista Kvaratskhelia, le parole del georgiano

“Non so se sia la cosa giusta da dire, però ammetto che mi piace molto avere il pallone tra i piedi. A volte forse esagero, ma è una cosa su cui sto lavorando. Mi piace davvero tanto giocare palla al piede, ma non voglio che questo diventi controproducente: l’importante è essere utili alla squadra con e senza pallone”.

Soprannome Kvaradona: “Penso che nessuno possa essere paragonato a Maradona, è stato una leggenda del calcio, sarà molto difficile vedere in futuro un calciatore come lui. È ovvio che sono molto contento quando vengo paragonato a Maradona, significa molto per me e mi fa sentire ancora di più la responsabilità: quando ti accostano a un giocatore del genere questo non può che renderti orgoglioso e felice“.

Su Spalletti: “Prima di tutto voglio sottolineare l’umanità del mister e la sua grandezza come persona, sin dal primo giorno mi ha sempre parlato e spiegato le cose: imparo molto da lui e mi rendo conto di essere cresciuto. Tatticamente imparo molto e voglio continuare a imparare ancora. Luciano Spalletti è un grande allenatore: mi dice che devo fare di più, che non devo accontentarmi e che devo giocare un po’ di più con i miei compagni”.

Su Kim: “È una persona meravigliosa che porta grande positività all’interno dello spogliatoio: quando sei con Kim, è difficile restare seri, è uno a cui piace scherzare molto. Per quanto riguarda il campo, per me è uno dei migliori difensori al mondo. Se c’è lui in difesa sei in una botte di ferro, sai che sicuramente riuscirà a fermare l’attaccante ed evitare che gli avversari possano segnare: per questo è un giocatore straordinario e uno dei migliori difensori al mondo”.

Riguardo Napoli-Udinese: “L’Udinese è un’ottima quadra, piena di giocatori di talento. Io ho molta voglia di giocare, perché le gare di campionato sono tutte importanti. Vedremo come sto e valuteremo, se sarò in condizioni di giocare, sicuramente scenderò in campo. Non importa quanto giocherò, da parte mia ci metterò sempre il massimo impegno per aiutare i miei compagni e per provare a vincere”.