Giocatori del Napoli richiesti dalle big d’Europa: la risposta di Giuntoli sul calciomercato!

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del calcio d’inizio della gara contro l’Udinese. Di seguito quanto evidenziato:

Giuntoli Napoli Udinese (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli-Udinese, le parole di Giuntoli

“Vogliamo consolidare questo gruppo e andare avanti in questo progetto. Essere primi dà soddisfazione, ma la strada è ancora molto lunga, c’è da pedalare. Coi ragazzi abbiamo un grande rapporto sia dal punto di vista professionale che personale, cerchiamo di ascoltarci a vicenda. Pensiamo ad oggi e non al Mondiale”.

Formazioni ufficiali Napoli Udinese

Luciano Spalletti per questa partita non avrà ancora a disposizione Khvicha Kvaratskhelia: la stella georgiana è ferma da più di una settimana per una lombalgia acuta che lo ha costretto a saltare anche i match con Atalanta ed Empoli. Per fortuna dei tifosi, la sua assenza è stata ininfluente ai fini dei risultati, visto che il Napoli ha conquistato sei punti in queste due gare.

Per il match contro l’Udinese, Spalletti adopera qualche cambio rispetto alla gara con l’Empoli di martedì scorso: dentro Juan Jesus e Mathias Olivera, mentre Ostigard e Mario Rui partiranno dalla panchina; cambi anche a centrocampo e in attacco dove si rivedono dal primo minuto Zielinski, Elmas e Lozano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Duelofeu, Beto. Allenatore: Sottil.