“Gol alla Kvaratskhelia?”, paragone in diretta: sentite la risposta di Elmas!

Ai microfoni di Dazn interviene Eljif Elmas, uno dei protagonisti principali della partita Napoli-Udinese, autore della terza rete degli azzurri che vale i 3 punti e il 15esimo risultato positivo in campionato. Ecco quanto evidenziato dalla redazione:

Elmas ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Udinese

Il goal?

“Ho visto Frank con la palla e ho pensato che sicuro me la passava. Poi il difensore è andato veloce e ho fatto la finta per segnare. Sono andato sotto la curva per festeggiare con i tifosi”.

Il paragone con Kvaratskhelia

Le mie giocate come quelle di Kvaratskhelia?

“Queste giocate sono importanti, anche prima le facevo. È normale che qualche volta gioco in mezzo al campo, qualche volta esterno. È difficile, ma io provo a far meglio e con Kvara sono felice. È bella la concorrenza sana, facciamo del nostro meglio per i tifosi e per il club”.

Il report del match tra Napoli e Udinese

Napoli-Udinese 3-2: 15′ Victor Osimhen, 31′ Piotr Zielinski, 58′ Eljif Elmas, 79′ Ilija Nestorovski, 82′ Lazar Samardzic.