Dove vedere Napoli-Udinese in tv e streaming: DAZN o Sky?

DOVE VEDERE NAPOLI UDINESE – Siamo giunti alla quindicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

Gli azzurri sfideranno oggi, sabato 12 novembre, l’Udinese dinanzi al proprio pubblico, con 50mila persone pronte ad accorrere al Maradona. I partenopei vogliono chiudere in bellezza questa prima parte di stagione confermando il primo posto in classifica e, considerati gli scontri diretti di questa giornata tra Juventus e Lazio ed Atalanta e Inter, magari anche incrementare il vantaggio sulla seconda.

D’altro canto, i bianconeri, che non vincono in campionato dal 3 ottobre, proveranno a mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Luciano Spalletti.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Serie A: Napoli Udinese, i precedenti tra le due formazioni

Napoli e Udinese si sono sfidate per 90 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Bilancio complessivo che sorride agli azzurri:

40 vittorie del Napoli

31 pareggi

19 vittorie dell’Udinese

L’ultima sfida tra le due compagini risale al 19 marzo del 2022, quando una doppietta di Victor Osimhen ribaltò l’iniziale gol del vantaggio dei friulani, firmato da Deulofeu.

Vedremo, dunque, se la squadra di Luciano Spalletti – ex di turno, tra l’altro – riuscirà a restare nella scia degli ottimi precedenti.

Dove vedere Napoli Udinese? Tutte le info

Dove vedere Napoli Udinese in tv? E in streaming? Il match Napoli-Udinese sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Per poter seguire il match è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro del Diego Armando Maradona sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.