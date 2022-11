Home » News Calcio Napoli » Napoli-Udinese, non solo Kvaratskhelia tra gli assenti: i convocati

L’ultima partita prima della sosta, l’ultimo sforzo prima di una breve pausa che servirà a far riposare qualcuno: oggi, alle ore 15, il Napoli ospiterà l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona per la 15° giornata di Serie A.

Gli azzurri, primi a +8 sulle inseguitrici, vogliono consolidare il primato e mettere pressione a Milan e Lazio, impegnate in due match difficili contro Fiorentina e Juventus. I ragazzi di Spalletti hanno una grande occasione per mettere ancora più punti di distacco sulle dirette concorrenti per la vittoria dello scudetto.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Convocati Napoli Udinese, tre assenze tra gli azzurri

Per il terzo match consecutivo, Luciano Spalletti dovrà fare a meno della sua stella Khvicha Kvaratskhelia, ancora ai box a causa della lombalgia acuta che lo ha colpito dopo lo scontro con Alexander-Arnold nel match di Champions League contro il Liverpool.

Quella di Kvaratskhelia non sarà l’unica assenza tra gli azzurri: oltre il lungodegente Amir Rrahmani, anche Salvatore Sirigu non ha recuperato e dà forfait, con Hubert Idasiak che siederà in panchina al suo posto. Questo l’elenco dei convocati.

PORTIERI: Hubert Idasiak, Davide Marfella, Alex Meret

DIFENSORI: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Kim Min-jae, Mathias Olivera, Leo Ostigard, Alessandro Zanoli, Karim Zedadka

CENTROCAMPISTI: Frank Anguissa, Diego Demme, Elif Elmas, Gianluca Gaetano, Stanislav Lobotka, Tanguy Ndombele, Alessio Zerbin, Piotr Zielinski

ATTACCANTI: Hirving Lozano, Victor Osimhen, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone