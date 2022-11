Altro giocatore del Napoli convocato al Mondiale: è arrivata l’ufficialità

Il Mondiale in Qatar è ormai alle porte: dopo l’ultime partite di campionato che si disputeranno in questo weekend, i giocatori convocati dalle proprie nazionali partiranno subito per raggiungere il ritiro. La gara d’esordio è prevista per domenica 20 novembre e vedrà impegnato il Qatar, nazione ospitante, contro l’Ecuador.

Viste le mancate convocazioni di Mario Rui con il Portogallo e Simeone con l’Argentina, saranno solo cinque i giocatori del Napoli impegnati in Qatar.

Kim Min-Jae (Getty Images)

Kim convocato dalla Corea del Sud per il Mondiale

Proprio nelle ultime ore anche la Corea del Sud ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale: presente ovviamente il difensore azzurro Kim Min-jae, leader della retroguardia asiatica.

Con la convocazione di Kim e in attesa dell’ufficialità di quella di Lozano con il Messico, sale a cinque il numero di giocatori del Napoli convocati: Kim Min-jae (Corea del Sud), Mathias Olivera (Uruguay), Frank Anguissa (Camerun), Piotr Zielinski (Polonia), Hirving Lozano (Messico).

Questa la lista dei convocati della Corea del Sud:

Portieri: Beom-geun (Jonica Hyundai), Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Seung-gyu (Al Shabab);

Difensori: Min-jae (SSC Napoli), Youngkwon (Ulsan Hyundai), Kyungwon (Gamba Osaka), Yoomin (Daejeon Hana Citizen), Moonhwan (Jeonbuk Hyundai), Jongkyu (FC Seoul), Taehwan (Ulsan Hyundai) , Jinsu (Jeonbuk Hyundai) , Hong (Daegu FC);

Centrocampisti: Woo-young (Al Sadd), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Seung-ho (Jeonbuk Hyundai), In-beom (Olympiacos), Jae-seong (Magonza), Chang-hoon (Kim Cheon Sang-mu), Woo-young (SC Freiburg), Kang-in (Maiorca), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Hee-chan (Wolverhampton), Sang-ho (FC Seul), Min-kyu (Jeonbuk Hyundai)

Attaccanti: Ui-Jo (Olympiacos), Jo Gyu-Sung (Jeonbuk Hyundai)