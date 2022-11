Anguissa parla da leader: “Siamo una famiglia, lottiamo tutti uniti per un unico obiettivo”

Nella 15esima giornata di campionato, prima della sosta per il Mondiale in Qatar, il Napoli affronta l’Udinese per aggiungere un altro tassello nel percorso della stagione e per allontanare momentaneamente Lazio e Milan a -8.

Nel pre-partita di Napoli-Udinese interviene il centrocampista Frank Zambo Anguissa ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato:

Anguissa nel pre-partita

“Penso sia cambiata la mentalità, perché giochiamo come una famiglia, siamo una famiglia. Tutta la squadra vuole dare il massimo in ogni partita, ogni giocatore vuole dare il massimo per la squadra. Quando siamo in campo ognuno combatte per lo stesso risultato.

Vestiamo la stessa maglia, anche chi parte dalla panchina dà il massimo quando entra in campo. Siamo una grande squadra, siamo dei grandi giocatori e abbiamo forte personalità e carattere. Dobbiamo restare umili e continuare a lottare per questa maglia.

Quello che conta è la squadra, non il singolo. Per me la squadra ha la priorità, tutta la squadra sa che bigotta lottare per un unico obiettivo. Io combatto per loro, loro combattono per me. Se continuiamo così sarà tutto più facile”.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Demme, Zedadka, Gaetano, Ndombele, Simeone, Politano, Zerbin, Raspadori.

All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Guessand, Ebosele, Jajalo, Samardzic, Pafundi, Success, Nestorovski.

All. Sottil.